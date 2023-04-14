СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона могут грозить десятки лет NYT: подозреваемому в утечке документов Пентагона могут грозить десятки лет тюрьмы

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Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона и служащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра может столкнуться с наказанием в виде десятилетия или более в тюрьме, сообщает газета New York Times, со ссылкой на заявление министра юстиции Меррика Гарланда. Газета отмечает, что Тейшейра, возможно, будет обвинен в нарушении так называемого закона о шпионаже, который предусматривает ответственность за «несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, касающихся национальной обороны США».

По данным издания, за каждый секретный документ, опубликованный Тейшейрой, будет предъявлено отдельное обвинение, и за каждый пункт ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Тем временем, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов и потенциальный ущерб от нее. Телеканал CNN сообщает о деталях, предшествующих аресту военнослужащего у дома его матери.

Источник телеканала в правительстве США сообщил, что в четверг Тейшейра должен был выйти на работу, где федеральные агенты планировали арестовать его «в более предсказуемых обстоятельствах». Однако Тейшейра решил остаться дома, где уже находились агенты ФБР. Теперь правоохранители ожидают получить ордер на обыск домов обоих родителей подозреваемого, так как выяснилось, что он некоторое время жил в обоих местах поочередно.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.