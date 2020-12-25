СМИ: Пентагон опасается объявления Трампом военного положения

https://static.news.ru/photo/287ead6e-4678-11eb-82ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Представители американского военного ведомства втайне от действующего главы государства Дональда Трампа обсуждают план действий на случай решения президента ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного лидера США Джо Байдена, утверждают журналисты.

По данным источников, командование ВС США детально обсуждает конкретные шаги, которые необходимо будет предпринять в случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода. Военные не исключают, что Трамп со сторонниками попытается помешать процессу передачи власти Байдену, пишет NewsWeek.

Более того, по одной из версий, Трамп может попытаться захватить оборудование для обработки бюллетеней, чтобы добиться пересмотра результатов президентских выборов.

Как отметил некий генерал в отставке, в связи с пандемией полномочия Трампа практически безграничны и у него может возникнуть впечатление, что он стоит выше закона.

Президент США вправе объявлять военное положение, однако военные не обязаны подчиняться противоречащим законодательству приказам.

Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, Байден набрал больше голосов. Но если это Трамп ещё пытается оспорить, то вряд ли он может сделать что-то с голосованием коллегии выборщиков, которые 14 декабря также отдали победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс.

Как сообщал NEWS.ru, американцы, поддерживающие президента Дональда Трампа, планируют провести свою онлайн-«инаугурацию» 20 января 2021 года. В этот же день должна состояться официальная церемония принятия присяги победившего на выборах Джо Байдена.