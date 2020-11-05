СМИ: Пенсильвания и Аризона пока не могут определиться с победителем

https://static.news.ru/photo/05210472-1fbb-11eb-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.

В Пенсильвании, несомненно, выборы идут с небольшим разрывом, подсчёт голосов может занять несколько больше времени, — заявила представитель властей штата в эфире CNN.

Госсекретарь пока не смогла назвать сроки завершения подсчёта голосов. Об имевшихся в ходе голосования каких-либо нарушениях Буквар оказалась не в курсе. Но при этом оговорилась, что имела место попытка проголосовать за умершего человека.

В Аризоне с большей ясностью говорить об исходе голосования можно будет к вечеру пятницы, 6 ноября.

Думаю, что если в округе Марикопа будут сохранять такой же, как вчера, темп подсчёта голосов, то ситуация станет гораздо более ясной к завтрашнему дню, — заявила CNN госсекретарь штата Кэти Хоббс.

Представитель властей пояснила, что в округе Марикопа в среду, 4 ноября, были представлены данные об обработке 140 тыс. бюллетеней. Ряд СМИ до этого представили прогнозы по Аризоне, согласно которым одерживает победу в президентских выборах Байден. Другие издания не согласились с таким прогнозом, хотя признали, что Байден всё-таки лидирует в Аризоне.

Предвыборный штаб Трампа выражает уверенность в победе своего кандидата в Аризоне на выборах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Джорджии заявили, что подсчёт голосов в штате будет завершён в течение 10 дней. Это один из штатов, на которые предвыборный штаб Трампа подал иски о приостановке обработки бюллетеней.