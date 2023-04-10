СМИ назвали возможную причину утечки секретных материалов Пентагона Reuters: одной из версий массовой утечки в США рассматривается недовольство сотрудника

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Следствие рассматривает четыре основные причины массовой утечки данных американской разведки и Пентагона — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать национальную безопасность США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом отмечается, что пока расследование находится на ранней стадии.

По данным агентства, это самая крупная утечка данных с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks было опубликовано более 700 тысяч секретных документов и видеофайлов.

По словам бывшего заместителя помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкла Малроя, вероятнее всего, утечка произошла непосредственно в Штатах, так как большинство попавших в открытый доступ документов находились «только в руках США». При этом некоторые источники не исключили, что ряд документов может быть подделан, чтобы ввести следствие в заблуждение относительно их происхождения.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.