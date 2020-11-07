СМИ назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Главной проблемой, с которой после вступления в должность столкнётся новый президент США Джо Байден, станет преодоление тяжёлого кризиса, связанного с пандемией коронавируса в стране, считают эксперты в области здравоохранения.

По мнению специалистов, ситуация с COVID-19 в Соединённых Штатах близка к катастрофе: число новых случаев заражения растёт очень быстро, а американцы всё меньше доверяют докторам и медучреждениям.

Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения, — считает экс-глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен отмечает, что новой администрации США потребуется уйма усилий и времени, чтобы вернуть доверие граждан к медицинской системе, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.

Набравший большинство голосов на президентских выборах кандидат от Демократической партии Джой Байден ранее заявлял, что сделает борьбу с COVID-19 приоритетом для своей администрации.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден принял решение ввести обязательное ношение масок на территории всей страны.