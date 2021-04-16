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СМИ назвали имя стрелка в здании FedEx в Индианаполисе

01:18, 17 апреля 2021
Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Телеканал CNN раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу в здании логистической компании FedEX в американском Индианаполисе, что привело к гибели по меньшей мере восьми человек.

По данным телеканала, стрелком оказался бывший сотрудник компании FedEx 18-летний Брэндон Скотт Хоул.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления и выясняет личности погибших граждан.

Трагедия произошла вечером в четверг, 15 апреля. На место стрельбы прибыли 30 полицейских автомобилей. Очевидцы сообщили, что стрелок был вооружён автоматом.

В результате инцидента были госпитализированы несколько десятков пострадавших. Погибли не менее восьми человек. Сам стрелявший, по данным полиции, был ликвидирован. Также есть данные о том, что мужчина мог покончить с собой. Об этом писал NEWS.ru.

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