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Подумать над реальным положением вещей должна была американская администрация перед объявлением новых санкций против РФ, она же вместо этого ввела ошибочные рестрикции. Об этом заявил профессор Джорджтаунского университета в Катаре, политолог Анатоль Ливен.

В своей статье для Responsible Statecraft Ливен отметил, что одержимость исходящими от Москвы смертельными угрозами представляет собой «зомби» времён холодной войны, которого следовало давно и окончательно похоронить. Жаль, что президент...