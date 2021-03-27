СМИ назвали Байдена «несвежим пончиком» после его пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/96e43476-8f7b-11eb-bb41-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Leigh Vogel/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские СМИ выразили глубокое разочарование первой пресс-конференцией президента Джо Байдена. Странное поведение главы государства стало основной темой в авторитетных изданиях.

Газета New York Post вышла с заголовком Glazed and confused, что в переводе означает «глазированный и сконфуженный». Именно так называют в США несвежие пончики или тех, кто не оправился от бурной вечеринки. Трансляцию пресс-конференции вели все федеральные каналы.

Газеты отметили, что ждали пресс-конференцию 64 дня, а длилась она всего один час и две минуты. А накануне журналисты выяснили, что Байден и вовсе забыл о пресс-конференции. Впрочем, забыл он не только это, но и имена своих коллег. СМИ отметили, что отвечал президент, в основном, по шпаргалкам. Он пообещал привить 200 миллионов американцев, хотя ситуация с коронавирусом в стране остаётся неутешительной.

В свои заслуги Байден внёс соблюдение прав и свобод мигрантов, чем немало удивил журналистов, которые позже написали, что при Трампе не было ковидных трущоб на границе.

Что касается массовых убийств, которые сотрясают Америку в последнее время, Байден пообещал ограничить торговлю огнестрельным оружием. На что СМИ отметили, что такое обещание может сподвигнуть американцев запасаться оружием.

Странное решение администрации раздать деньги потомкам чернокожих, которые когда-то были рабами, газеты уже окрестили «расизмом белых» и задались вопросом, почему при раздаче денег «просто так» разорившимся во время пандемии белым фермерам «дедушка Байден» не дал ни цента.

Однако, сомневаются газетчики, стоит ли вообще задавать Байдену вопросы, если он то падает с трапа, то называет президентом своего заместителя, а то и вовсе уверяет, что пришёл на работу «120 лет назад».

Издания отметили, что Байден ни слова не сказал о России, не уточнил, как он собрался избираться на второй срок, если уже сейчас еле стоит на ногах. Не было сказано ни слова об открытии новых школ и больниц, о налоговых ставках и других насущных для простых американцев вопросов. Из этого журналисты сделали вывод, что таких ответов у Байдена либо не было в шпаргалках, либо он про них просто забыл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина, а также глав ещё 39 государств на переговоры по климату. В числе других европейских лидеров приглашения достались Эммануэлю Макрону (Франция), Ангеле Меркель (Германия) и Борису Джонсону (Великобритания).