СМИ: Минюст США намерен изъять 2 млн баррелей якобы иранской нефти

https://static.news.ru/photo/8d7692aa-662f-11eb-bb4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции США подало иск в американский окружной суд с запросом на конфискацию 2 млн баррелей нефти, которая, по заверениям ведомства, имеет иранское происхождение.

Нефть перевозит греческое судно Achilleas, зарегистрированное под флагом Либерии, но груз имеет иранское происхождение и, таким образом, подпадает под санкции американских законов по антитеррористической борьбе.

Участники схемы [транспортировки груза] пытались скрыть происхождение этой нефти путем её перегрузки с одного судна на другое, фальсификации документов и принятия других мер, а также путём предоставления поддельных транспортных накладных с целью введения в заблуждение владельцев Achilleas в отношении указанной нефти, — приводит Bloomberg выдержку из сообщения Минюста США.

Ранее стало известно, что владеющий танкером греческий грузоперевозчик Capital Ship Management Corp сообщил властям США о возможном иранском происхождении нефти, которая изначально была принята за иракское сырьё.

По данным агентства, американские власти ещё при администрации Дональда Трампа требовали прибытия танкера Achilleas в США для установления происхождения груза, который, как утверждают в Вашингтоне, принадлежит иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). В настоящее время судно находится вблизи берегов одной из стран Латинской Америки и двигается в сторону США.

Офис федерального прокурора округа Колумбия продолжит взаимодействие с нашими партнёрами в правоохранительных органах по пресечению поставок незаконной нефти от КСИР, — цитирует агентство исполняющего обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкла Шервина, занимающегося решением этого вопроса.

Как сообщал NEWS.ru, в середине декабря руководство США расширило перечень санкций по Исламской Республике Иран (ИРИ), внеся в него гражданина Вьетнама и ещё пять организаций, связанных с нефтегазовой сферой и зарегистрированных в ОАЭ, Китае и Вьетнаме. В Белом доме уверены, что упомянутые структуры поддерживают сырьевой сектор экономики Ирана.