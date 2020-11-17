СМИ: мафия помогла Байдену одержать победу в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/3a4e3f4e-28cf-11eb-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Douliery/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах благодаря поддержке с неожиданной стороны. Как утверждает The Buffalo Chronicle, Байден выиграл в штате Пенсильвания с помощью американской мафии в Филадельфии.

Издание ссылается на источники из окружения Джоуи Мерлино по прозвищу Тощий Джоуи — босса филадельфийской мафии. Сообщается, что Мерлино со своими подручными подделали около 300 тысяч бюллетеней. Причём мафиози получили бланки от представителей штаба Байдена. Мерлино лично отвёз их в частные дома на юге города, и там его люди стали работать над подделкой голосов.

Работа заняла три дня и была щедро оплачена. Один бюллетень обошёлся команде Байдена в 10 долларов — таким образом, совокупный доход мафии составил порядка $3 млн. Каждый из мафиози, участвовавший в афере, получал почасовую оплату — $1 тыс. в час.

Примечательно и другое. Теперь Мерлино готов сдать Байдена, выступив с разоблачением в конгрессе. Он рассчитывает добиться от властей аннулирования его судимостей и, разумеется, освобождения от ответственности за подделку бюллетеней.

Вы должны понимать, что Тощий Джоуи очень харизматичен, он знает, как рассказать захватывающую историю. Он мог бы великолепно читать тексты от автора в фильмах и прекрасно бы выступил в конгрессе. Он может нанести такой удар, что моментально станет суперзвездой, настоящей знаменитостью, — убеждён собеседник издания.

По его словам, Мерлино также рассчитывает на благодарность американского народа за то, что откроет нелицеприятную правду об изнанке избирательного процесса. После этого он хочет удалиться от всеобщего внимания и спокойно заниматься рыбалкой и охотой.

Вероятно, подобное признание станет весомым аргументом в пользу действующего президента США Дональда Трампа, который неоднократно и громогласно заявлял о нарушениях в ходе подсчёта голосов. Однако пока американские СМИ отдают победу Байдену — по разным данным, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых для успеха 270. Официально итоги выборов пока не подведены.

Вместе с тем, пусть Трамп и намерен отстаивать свою правоту до последнего, в его команде допускают, что эти выборы действительно проиграны. Как писал NEWS.ru, советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен не исключил победы Байдена и его штаба.