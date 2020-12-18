СМИ: команда Байдена готовит контакты с Венесуэлой

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Советники, входящие в команду избранного президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы, передают местные СМИ со ссылками на несколько источников. По их информации, помощники политика рассчитывают, что Каракас пойдёт на либерализацию электоральной системы республики в обмен на ослабление санкций со стороны Белого дома.

Окружение Байдена, по данным портала Bloomberg, не исключают прямых контактов с кабмином лидера южноамериканской страны Николаса Мадуро и не потребуют его отставки, как действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Журналисты, опираясь на информацию источников, также прогнозируют попытки наладить отношения с РФ, Ираном и КНР.

Тем не менее, обстановка в Венесуэле рассматривается командой Байдена как одна из самых непростых в Западном полушарии, советники демократа намерены сохранить диалог и с оппозиционером Хуаном Гуайдо, а также предоставить статус временной защиты беженцам из Боливарианской республики.

21 января 2019 года началось движение против Мадуро после его присяги. Многие жители возмутились из-за того, что он в очередной раз выиграл выборы. 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро. После этого в Боливарианской Республике начался кризис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, которые выдвинуты в его будущий кабинет. Так, на пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в Соединённых Штатах за вопросы землепользования, впервые предложена кандидатура представителя коренной национальности — конгрессвумэн Дебра Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Теперь они должны быть утверждены сенатом, рассмотрение кандидатур начнётся не ранее конца января.