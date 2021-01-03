СМИ: кибератака в США оказалась более масштабной, чем считалось ранее

Хакерам удалось взломать не менее 250 федеральных агентств и предприятий США. Ранее считалось, что хакеры смогли получить доступ к нескольким десяткам государственных и частных сетей.
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При этом цели хакерских взломов Вашингтон так и не выяснил. Сенатор от демократической партии Марк Уорнер отметил, что американские государственные агентства сами так и не смогли выявить последствия этой атаки.
Опрошенные изданием эксперты предполагают, что Россия таким образом хочет продемонстрировать имеющиеся у неё возможности и поколебать уверенность США в безопасности коммуникаций, которые используют федеральные ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.
Атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.