СМИ: кибератака в США оказалась более масштабной, чем считалось ранее

https://static.news.ru/photo/3ed8e844-4dd6-11eb-8213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Хакерам удалось взломать не менее 250 федеральных агентств и предприятий США. Ранее считалось, что хакеры смогли получить доступ к нескольким десяткам государственных и частных сетей.

Об этом сообщает New York Times. По информации издания, недавняя серия взломов оказалась более масштабной, чем предполагали. По последним оценкам, эти атаки длились с октября 2019 года. США считают, что за ними стоит Москва.

При этом цели хакерских взломов Вашингтон так и не выяснил. Сенатор от демократической партии Марк Уорнер отметил, что американские государственные агентства сами так и не смогли выявить последствия этой атаки.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что Россия таким образом хочет продемонстрировать имеющиеся у неё возможности и поколебать уверенность США в безопасности коммуникаций, которые используют федеральные ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.