СМИ: «глупые ошибки» США привели к провалу испытаний гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/0b025d3a-45f1-11eb-8d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и ВВС страны провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты.

Это не из-за проблем с конструкцией, это глупые ошибки, — заявил источник в интервью порталу Air Force Magazine.

Официально эта информация не подтверждалась.

Ракета была спроектирована в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Во время испытаний ВВС и DARPA подняли в воздух самолёт телеметрии, очистили зону испытаний, прототип ракеты должен был быть выпущен с борта B-52, однако пуск так и не состоялся.

Конкретную причину провала издание так и не назвало. По его данным, в испытаниях была задействована разработка Lockheed Martin.

Ранее NEWS.ru писал о том, что помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер сообщил, когда военно-воздушные силы страны планируют приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). По его словам, ВВС очень близки к запуску производства.