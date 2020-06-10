СМИ: Флойд и Шовин конфликтовали во время совместной работы в клубе

https://static.news.ru/photo/e1d5190c-ab31-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Погибший при задержании афроамериканец Джордж Флойд и подозреваемый в его убийстве бывший полицейский Дерек Шовин конфликтовали во время совместной работы в ночном клубе Миннеаполиса.

Они сталкивались лбами. Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой, — заявил их бывший коллега Дэвид Пинни.

В интервью телеканалу CBS мужчина подчеркнул , что Шовин знал Флойда «достаточно хорошо» и в этом не может быть сомнения.

Владелица ночного клуба Мая Сантамария рассказала, что погибший Флойд работал охранником внутри здания, а Шовин находился в патрульной машине снаружи. Сантамария платила ему деньги, чтобы он был перед зданием клуба. Журналисты спросили у неё были ли у Шовина проблемы с темнокожими. Женщина ответила, что «он был запуган» ими.

46-летний Флойд скончался после задержания полицейскими. По версии следствия, полицейский Шовин давил мужчине на шею, пока он не потерял сознание. Перед этим афроамериканец несколько раз проговорил, что не может дышать. Позже он умер в больнице.

После смерти Флойда во многих городах США начались беспорядки. Власти были вынуждены даже ввести режим чрезвычайной ситуации.

NEWS.ru писал, что Флойда похоронили в Хьюстоне 10 июня. На траурной церемонии присутствовали только члены семьи покойного и приглашенные гости. Тело мужчины находилось в золотом гробу.