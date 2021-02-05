СМИ: действия Трампа после выборов обошлись Вашингтону в $500 млн

https://static.news.ru/photo/a71fc6e6-6912-11eb-94d0-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Liu Jie/Global Look Press

Из казны США было выделено более полумиллиарда долларов для реагирования на действия и заявления экс-президента Дональда Трампа и его команды в период после президентских выборов и вплоть до передачи президентских полномочий Джо Байдену.

Для того чтобы обеспечивать многочисленные иски о нелегитимности выборов в отдельных штатах и восстановить безопасность в Вашингтоне из-за беспорядков 6 января — в день утверждения итогов выборов Конгрессом США, — Вашингтон потратил $519 млн из госбюджета, свидетельствуют подсчёты издания The Washington Post на основании данных о расходах местных и федеральных властей.

Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников. Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия, — приводит ТАСС выдержку из статьи американской газеты.

Отмечается, что только развёртывание подразделений Нацгвардии в Вашингтоне для обеспечения порядка с января по март 2021 года обошлось казне в $480 млн. Ещё не менее $28 млн было потрачено на меры безопасности в день инаугурации Джо Байдена, остальные средства потребовались для судебных процессов и охраны сотрудников избирательных комиссий.

Выборы президента США состоялись в начале ноября, и с момента первых предварительных данных об итогах голосования, появлявшихся в СМИ, экс-президент Трамп и его команда неоднократно заявляли о нелегитимности выборов и фальсификациях, подавали соответствующие иски, чтобы признать незаконными результаты выборов в отдельных штатах.

6 ноября Конгресс США провёл заседание по окончательному утверждению итогов президентских выборов. В этот день на Капитолийском холме у здания Конгресса начались массовые беспорядки: сторонники Трампа пытались помешать заседанию парламентариев, активисты смогли ворваться в здание Капитолия, из-за чего дебаты в палате представителей и сенате были прерваны. В ходе беспорядков, которые приравнивают к мятежу и ответственность за которые возлагают на Трампа, погибли четыре американца. В конечном счёте Конгресс США признал победу Джо Байдена на президентских выборах, его инаугурация состоялась 20 января.

На фоне выдвинутых против Трампа обвинений в подстрекательстве своих сторонников к мятежу демократы, а также некоторые республиканцы выдвинули экс-президенту импичмент. Слушания по импичменту Трампа в сенате начнутся 8 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп отказался выступать на слушаниях в верхней палате американского парламента, посвящённых выдвинутому ему импичменту.