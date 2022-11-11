СМИ: большинство военных самолетов США не готовы выполнять боевые задачи Bloomberg: военные самолеты США 10 лет не могут пройти проверку готовности

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Большинство военных самолетов США в настоящее время не готовы к выполнению боевых задач.Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные проверки счетной палаты, которая проводилась с 2011 по 2021 годы. В ней участвовали 49 самолетов, что составляет, по мнению представителей палаты, репрезентативную выборку, позволяющую судить об общем состоянии воздушного флота страны.

26 самолетов из 49 не соответствовали показателям готовности к выполнению задач ни в один из годов в ходе проверки, — сообщается в итоговом отчете.

При этом на протяжении всех 10 лет количество самолетов, соответствовавших необходимым показателям готовности, составило лишь 4 из 49.

Предполагается, что доклад в дальнейшем будет рассмотрен в конгрессе США. Агентство не исключает, что у конгрессменов могут возникнуть вопросы относитель снижения финансирования ВВС. Так, в 2011 году на прошедшие проверку самолеты было потрачено $56,9 млрд, а в 2020 — $54 млрд.

Среди самолетов, попавших под проверку, были те, что могут потребоваться Штатам при вооруженном конфликте с Китаем. При этом истребитель F-22, палубные самолеты Е-2С и Е-2D ни разу не получили положительной оценки при означенной процедуре, истребитель морской авиации F-35С удовлетворил критериям только два раза из десяти, F-35B Корпуса морской пехоты — ни разу.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта в США. Инцидент произошел на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити. Известно, что он разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался.