СМИ: Байден побеждает в «республиканской» Аризоне

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов на пост президента страны. Представитель Демократической партии Джо Байден одерживает победу в Аризоне.
Несмотря на то что Аризона традиционно считается «колеблющимся штатом» — то есть тем, где симпатии граждан до последнего сложно предугадать, — в последние десятилетия там выигрывают республиканцы. Исключением стал 1996 год, когда население штата поддержало демократа Билла Клинтона.
Подсчёт голосов в штате ещё не завершён. После обработки 73% бюллетеней у Байдена 53,7% голосов, у действующего президента США Дональда Трампа — 42,5%. Как
Ранее NEWS.ru писал, что жители Вашингтона уже начали готовиться к протестам, хотя итоги выборов ещё не оглашены. Молодёжь рисует плакаты прямо на улицах.