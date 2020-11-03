СМИ: Байден побеждает в «республиканской» Аризоне

https://static.news.ru/photo/d484d734-1e5d-11eb-aa12-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Syed Yaqeen/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов на пост президента страны. Представитель Демократической партии Джо Байден одерживает победу в Аризоне.

Несмотря на то что Аризона традиционно считается «колеблющимся штатом» — то есть тем, где симпатии граждан до последнего сложно предугадать, — в последние десятилетия там выигрывают республиканцы. Исключением стал 1996 год, когда население штата поддержало демократа Билла Клинтона.

Подсчёт голосов в штате ещё не завершён. После обработки 73% бюллетеней у Байдена 53,7% голосов, у действующего президента США Дональда Трампа — 42,5%. Как утверждает телеканал Fox News, представивший прогноз голосования в Аризоне, баланс сил там уже не изменится. Стоит отметить, что победа в этом штате даёт кандидату 11 голосов выборщиков из 270 необходимых для успеха в президентской гонке.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Вашингтона уже начали готовиться к протестам, хотя итоги выборов ещё не оглашены. Молодёжь рисует плакаты прямо на улицах.