СМИ: американская секретная служба усилила охрану Байдена

Секретная служба Соединённых Штатов приняла решение усилить охрану кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена.
Её руководство направило подкрепление в Уилмингтон в штате Делавэр после сообщения о том, что штаб политика планирует использовать конференц-зал в городе ещё как минимум один день. Кроме того, Байден планирует выступить с важной речью именно на этой площадке.
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Традиционно секретная служба усиливает охрану кандидата после официального объявления о его победе на выборах. При этом, если Байден объявит о победе, а Трамп не согласится с этим, ведомство по протоколу не сможет полностью выполнить свои обязанности, пока коллегия выборщиков не подтвердит итоги голосования.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, как писал NEWS.ru, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех.