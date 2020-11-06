СМИ: американская секретная служба усилила охрану Байдена

https://static.news.ru/photo/1f26f5ca-2047-11eb-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Секретная служба Соединённых Штатов приняла решение усилить охрану кандидата в президенты страны от Демократической партии Джо Байдена.

Её руководство направило подкрепление в Уилмингтон в штате Делавэр после сообщения о том, что штаб политика планирует использовать конференц-зал в городе ещё как минимум один день. Кроме того, Байден планирует выступить с важной речью именно на этой площадке.

Такую информацию сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники. При этом пресс-секретарь секретной службы Кэтрин Милхоан заявила, что не будет придавать огласке планы по обеспечению безопасности кандидатов и президента.

Традиционно секретная служба усиливает охрану кандидата после официального объявления о его победе на выборах. При этом, если Байден объявит о победе, а Трамп не согласится с этим, ведомство по протоколу не сможет полностью выполнить свои обязанности, пока коллегия выборщиков не подтвердит итоги голосования.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, как писал NEWS.ru, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех.