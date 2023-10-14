Смеявшийся над Байденом сенатор упал на трапе самолета

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Томми Тюбервиль

Сенатор от Республиканской партии США Томми Тюбервиль упал во время спуска с самолета. Американская пресса обратила внимание на инцидент, так как именно Тюбервиль неоднократно высмеивал президента США Джо Байдена за то, что тот регулярно спотыкается. Так, на фоне поездки главы Белого дома в Европу сенатор заявлял, что боится включать телевизор из-за опасения увидеть падающего президента.

На распространившемся в Сети видео можно увидеть, как сенатор с сумкой и чемоданом выходит из самолета и начинает спускаться по трапу. Уже на четвертой ступени он поскользнулся и упал, выронив багаж.

В июне глава Белого дома упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США. Судя по видеокадрам, он вручил документ очередному выпускнику и захотел покинуть сцену, однако, сделав два шага, президент споткнулся и упал. Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился.

Портал Axios в сентябре отмечал, что Байден на фоне частых падений на публике стал все чаще носить теннисную обувь. Она стала одной из дополнительных мер, которые принимает команда президента перед приближающимися выборами, чтобы он не спотыкался и не падал на публике. Издание Politico сообщало, что президент США при перелетах стал все чаще пользоваться укороченным складным трапом.