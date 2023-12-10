Смертоносный торнадо унес жизни шестерых человек в штате Теннесси Шесть человек погибли из-за торнадо в городе Кларксвилл в штате Теннесси

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек погибли во время торнадо, обрушившегося на город Кларксвилл в американском штате Теннесси, сообщило Associated Press. Еще 23 человека пострадали и были госпитализированы.

Катаклизм также привел к обрушению многих зданий. Несколько человек остаются под завалами, их точное количество пока не установлено, экстренные службы ведут поиски. Кроме того, более 76 тысяч жителей штата Теннесси остались без электричества.

Ранее сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл, также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Экстренные службы занимаются поиском жертв и высвобождают пострадавших из-под обломков. Очевидцы опубликовали видео с места событий: на кадрах видно, что десятки домов были уничтожены ударами ветра, многие автомобили разбиты и разбросаны по дорогам. Людям пришлось прятаться от разрушительного катаклизма в подвалах.

До этого мощный ураган прошелся по Сибири. Ветер повалил деревья, сорвал кровли с крыш и вывески, перевернул автомобили. Очевидцы сообщили, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Десятки населенных пунктов остались без электричества. Три жителя Сибири погибли: двоих придавило деревом, еще одна женщина скончалась, пытаясь удержать уносимую ветром крышу дома.