«Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу мира Трамп: Вашингтон при Байдене превратился в самую небезопасную столицу мира

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Вашингтон при текущей власти превратился в «грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку», заявил в соцсети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп. Он заверил, что в случае повторного избрания в качестве американского главы быстро приведет город в порядок.

Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире, — резюмировал политик.

Ранее Трамп заявил, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до третьей мировой войны. По мнению политика, виной этому будет некомпетентность истеблишмента в целом и нынешнего президента в частности, а также фатальное непонимание Байденом текущей ситуации. Вместе с тем республиканец «похвалил» американского лидера за то, что он зарегистрировался в Truth Social. По словам Трампа, это единственное, на что Байдену хватило здравого смысла, с чем экс-президент его и поздравил.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший также не испытывает восторга по поводу политической обстановки в стране. Ранее он обвинил систему правосудия Штатов в двойных стандартах, поскольку организованную демократами демонстрацию в поддержку Палестины не стали оценивать как мятеж. По его словам, в стране осуждают только мероприятия, которые проводят республиканцы, а акции, проведенные демократами, по умолчанию считаются попыткой добиться социальной справедливости.