Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал в Telegram-канале Украину саморазрушающимся государством. При этом он подчеркнул, что Россия не покушается на статус Украины как суверенного независимого государства Европы.

Комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к затяжному конфликту на Украине, Слуцкий признался, что у него вызывают вопросы слова главы Альянса о том, что военный перевес Киева является «единственным способом убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

Тут переговоры не нужны: Украина хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает. Цель СВО — защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Столтенберг заявил, что странам, оказывающим Украине военную и финансовую помощь, не стоит ожидать ее скорой победы в противостоянии с Россией. 30 декабря он предупредил о новых наступлениях ВС РФ. Военную поддержку Украины Столтенберг назвал кратчайшим путем к достижению перемирия.

Экс-подполковник ВС США Дэниэл Дэвис предположил, что страны ЕС не будут предоставлять военную помощь Украине в запрашиваемых объёмах. По его словам, Украина остается крайне зависимой от этой помощи.