https://static.news.ru/photo/66a16712-2239-11ea-b069-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что результаты голосования в Палате представителей по импичменту президента США Дональда Трампа являются местью Демократической партии за проигранные в 2016 году выборы.

Он также отметил, что итоги голосования не означают скорой и неминуемой отставки главы государства. По данному вопросу ещё предстоит высказаться членам верхней палаты Конгресса — Сената. Там большинство принадлежит сопартийцам Трампа — республиканцам, которые вряд ли поддержат инициативу демократов и могут легко её заблокировать.

По мнению Слуцкого, события, происходящие в американском парламенте, представляют собой активное начало кампании по выборам президента 2020 года. При этом он подчеркнул, что всё это является исключительно внутренним делом США, сообщает пресс-служба российского парламентария.

Ранее NEWS.ru писал, что в большинство членов Палаты представителей проголосовали за импичмент Трампа по статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. Перевес в пользу сторонников отставки главы государства составил более 30 голосов.