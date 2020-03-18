Фото: Ahmed Gomaa/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США. Об этом сообщает РИА Новости.

Последним штатом, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Западная Вирджиния.

Губернатор штата Джим Джастис 18 марта сообщил о первом случае заражения в Западной Вирджинии.

Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения, — привели сообщение Джима Джастиса в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отрицает причастность военных США к вспышке коронавируса в Китае. Американский лидер добавил, что вирус возник в Китае и КНР распространяет ложную информацию.

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