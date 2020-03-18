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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не имеют отношения ко вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Он отметил, что вирус возник в Китае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на National Review.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не имеют отношения ко вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Он отметил, что вирус возник в Китае. Об этом сообщает...