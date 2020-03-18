Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США. Об этом
Последним штатом, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Западная Вирджиния.
Губернатор штата Джим Джастис 18 марта сообщил о первом случае заражения в Западной Вирджинии.
Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения, — привели сообщение Джима Джастиса в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отрицает причастность военных США к вспышке коронавируса в Китае. Американский лидер добавил, что вирус возник в Китае и КНР распространяет ложную информацию.
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