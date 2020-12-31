Случаи заражения британским штаммом COVID-19 выявили в трёх штатах США

https://static.news.ru/photo/fc51e934-4c4b-11eb-83c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Американские врачи выявили в штате Флорида первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Его носителей также обнаружили в штатах Колорадо и Калифорния.

Как сообщили 1 января в управлении здравоохранения Флориды, есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин. Инфицирован был мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок, передаёт РИА Новости.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 30 декабря заявил, что в южной части штата выявлена указанная разновидность коронавируса. Он не уточнил, сколько человек заразились.

Ранее стало известно, что первый случай заражения новым, британским штаммом COVID-19 зафиксировали в американском штате Колорадо. Заразившимся оказался молодой мужчина, который не покидал пределы США. Проверяются его возможные контакты.

Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны, в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны, с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений, означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.