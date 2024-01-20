«Сломает единство»: на Западе признали свою ошибку в отношении Путина Bloomberg: Путин может сломать единство Запада в 2024 году

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg. По мнению автора материала, конфликт на Украине должен был «раскрыть силу и единство свободного западного мира» и «немощь его врагов», однако расчет оказался неверен.

После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит с своей стране ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран, — посетовал автор.

Ранее Путин заявил, что победить россиян невозможно. По его словам, причина этого — в уважении друг к другу и к родине, это в крови россиян. Те граждане, что пытаются «пересесть на какие-то чуждые традиции», на какие-то чуждые «внутренние сигналы» и даже обращаются к НАТО, это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли, подчеркнул глава государства.

До этого американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако сенатор признал, что это хороший предлог, чтобы выделять Украине больше денег.