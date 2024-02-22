Слишком толерантные нацисты оставили Google без нейросети Google отключила генератор изображений из-за проблем с расовым разнообразием

Фото: Daniel Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Google была вынуждена отключить функцию генератора изображений в своей нейросети Gemini, сообщает The Guardian. Как утверждается, причиной тому стали многочисленные жалобы пользователей на некорректные изображения: в погоне за расовым разнообразием ИИ начал выдавать рисунки с темнокожими и азиатами в образе гитлеровских нацистов и викингов.

Мы уже работаем над решением недавних проблем с функцией генерации изображений Gemini. Пока мы делаем это, мы собираемся приостановить создание изображений людей и в ближайшее время повторно выпустим улучшенную версию, — прокомментировали ситуацию в Google.

Представители компании признали, что у Gemini существует проблема с точностью и предвзятостью. При этом неназванный бывший сотрудник Google, слова которого приводит The Guardian, сказал, что «было трудно заставить Google Gemini признать, что белые люди существуют».

Ранее сообщалось, что использование искусственного интеллекта в военных целях для принятия решений может привести к эскалации, следует из исследования университета Cornell. Эксперты пришли к выводу, что нейросеть редко рассматривает варианты дипломатического урегулирования конфликта, а также склонна прибегать к ядерному оружию.