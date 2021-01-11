«Слишком белая» кожа вице-президента США смутила интернет-пользователей

https://static.news.ru/photo/78e5af5c-540e-11eb-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снимки избранного вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис для обложки известного журнала вызвали оживлённую дискуссию в Сети. Фото издание опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

На одном политик запечатлена в тёмном пиджаке, джинсах и кедах, а на втором — в более деловой одежде, голубом брючном костюме и белой блузке. Один из кадров станет главной обложкой одного из номеров глянцевого журнала. Часть юзеров сочла, что кожу Харрис слишком сильно «отбелили». Кроме того, пользователям не понравились образы вице-президента. «Что это за размытая обложка?», «Я так фотографировался в девятом классе, это просто ужасно», «Это позор», написали комментаторы.

Часть подписчиков считают, что неудачные снимки оскорбляют Харрис, которую считают самой влиятельной женщиной в США. Некоторые отказываются верить, что фото опубликуют в номере журнала, особенно на обложке. Представители Vogue, в свою очередь, объяснили в эфире телеканала CBS, что проект отражает подлинную натуру избранного вице-президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» выйдут в РФ. Об этом журналистам сообщил представитель издательства «Эксмо». Отмечается, что на русском языке книгу политика можно будет прочитать уже в апреле 2021 года.

Также издательство в марте готовится выпустить произведение вице-президента США Камалы Харрис. В труде под названием «Истины, которым мы следуем: американский путь» автор поведала о своей работе на посту генерального прокурора Калифорнии, борьбе с администрацией Дональда Трампа и не только.