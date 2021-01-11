«Слишком белая» кожа вице-президента США смутила интернет-пользователей

Снимки избранного вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис для обложки известного журнала вызвали оживлённую дискуссию в Сети. Фото издание опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
На одном политик
Часть подписчиков считают, что неудачные снимки оскорбляют Харрис, которую считают самой влиятельной женщиной в США. Некоторые отказываются верить, что фото опубликуют в номере журнала, особенно на обложке. Представители Vogue, в свою очередь,
Ранее NEWS.ru сообщал, что мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» выйдут в РФ. Об этом журналистам сообщил представитель издательства «Эксмо». Отмечается, что на русском языке книгу политика можно будет прочитать уже в апреле 2021 года.
Также издательство в марте готовится выпустить произведение вице-президента США Камалы Харрис. В труде под названием «Истины, которым мы следуем: американский путь» автор поведала о своей работе на посту генерального прокурора Калифорнии, борьбе с администрацией Дональда Трампа и не только.