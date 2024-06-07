«Слезы счастья»: Дженнифер Энистон не сдержалась, вспомнив о Мэттью Перри Дженнифер Энистон расплакалась после вопроса о погибшем Мэттью Перри

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез во время интервью изданию Variety после вопроса Квинты Брансон о том, что она испытывает, пересматривая культовый сериал «Друзья» после смерти Мэттью Перри. Сыгравшего Чендлера Бинга актера не стало в октябре 2023 года, но коллеги до сих пор не могут смириться с потерей.

Дженнифер попросила не заставлять ее плакать, а после того, как вытерла мокрые от слез глаза, призналась, что это слезы счастья.

Тот факт, что у Мэттью была такая долгая замечательная жизнь и он до сих пор много значит для людей, — это один из величайших подарков, которые, я думаю, все шестеро из нас могли себе представить. Мы семья навсегда, — заверила актриса.

Актриса Кортни Кокс, сыгравшая Монику, призналась, что иногда призрак Мэттью навещает ее. Она назвала Перри одним из самых смешных людей в мире и человеком с огромным сердцем. По признанию Кокс, она чувствует присутствие своего друга даже после его смерти. Она также рассказала, что в их последнюю встречу актер выглядел неопрятным и набравшим вес.