«Слава богу»: в США вспомнили о России на фоне вступления Швеции в НАТО Экс-разведчик Риттер связал уязвимость Швеции с ее вступлением в НАТО

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Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость, написал в Twitter (X) бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Таким образом он прокомментировал присоединение Швеции к НАТО. Бывший военный также вспомнил о России, добавив, что страна и не собиралась нападать на Финляндию.

Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию! — написал Риттер.

По его словам, в скором времени члены НАТО осознают «логистический кошмар» в рядах блока, который и делает их уязвимыми. Он добавил, что на этот нюанс будет пролит свет во время запланированных учений Steadfast Defender 2024.

Ранее сообщалось, что членство Швеции в НАТО готов одобрить последний член Альянса. Речь идет о Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Будапешт поддерживает присоединение Швеции. По его словам, власти призывают парламент ратифицировать договор о членстве при первой удобной возможности. До этого вступление Швеции в НАТО одобрил турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Анкары, отметил, что республика является суверенным государством.