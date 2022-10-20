«Слабее мы еще не были»: экс-советник президента США оценил армию страны Экс-советник президента США О’Брайан назвал крайне слабым потенциал войск страны

Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Экс-советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайан раскритиковал потенциал американской армии. В эфире телеканала Fox News он заявил, что ВС США еще никогда не были такими беспомощными и неспособными вести боевые действия.

Мы испытываем нехватку ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань, и мы не можем модернизировать ядерный арсенал, — привел аргументы бывший советник главы государства.

Что же касается потенциала, то О’Брайан назвал его «незначительным» для сухопутных войск, «слабым» для военно-морских войск и «крайне слабым» — для военно-воздушных сил. При этом он опирался на исследования стратегического института США Heritage Foundation.

Еще одной важной проблемой армии США экс-советник считает нехватку военных. В частности, недобор в сухопутных войсках составляет 15 тысяч человек, в нацгвардии — 7 тысяч солдат. Военно-морские силы укомплектованы только на 10% от необходимого числа кадров, морская пехота — на треть.

Ранее эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен заявила, что США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных. В этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%.