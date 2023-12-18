«Скоро исчезнет»: в США рассказали о будущем Зеленского Скотт Риттер: западные спецслужбы могут избавиться от Зеленского

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. По мнению эксперта, ЦРУ в свое время сделали большую ошибку, когда разрекламировали украинское контрнаступление, поскольку киевский лидер по итогу не справился с уготованной ему ролью.

Думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда, — заявил аналитик.

Похожую точку зрения высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, США дали понять, что им больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский. Теперь Вашингтон своей помощью лишь пытается отвратить неизбежное, но в действительности уже ни на что не влияет. Например, передача еще большего количества оружия ВСУ очевидно бессмысленна, поскольку им никто не сможет воспользоваться — в украинской армии заканчиваются солдаты, резюмировал эксперт.

Ранее западные журналисты заявили, что Зеленскому пора признать тяжесть положения ВСУ на фронте. По мнению обозревателей, таким образом он рискует снизить моральный дух войск, но если Зеленский будет все время говорить о победах, то Запад сочтет ненужным дальнейшее оказание Украине помощи. Кроме того, отмечалось, что президент Украины оказался втянут в ожесточенный политический спор между демократами и республиканцами во время своего визита в США.