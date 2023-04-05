«Скорее Путин станцует на Таймс-сквер»: в США оценили планы Нуланд на Крым Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн высмеял планы США на демилитаризацию Крыма

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации Крыма» нелепы. В интервью Youtube-каналу Judging Freedom он при обсуждении этой темы рассмеялся и добавил, что подобные разговоры американских чиновников загоняют президента страны Джо Байдена во «все в большие и большие проблемы».

Она [Нуланд] говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно! — сказал экс-разведчик.

По его мнению, демилитаризировать российский полуостров никто не сможет, а такими призывами Байдена толкают к третьей мировой войне.

Ведущий программы согласился с гостем и, в свою очередь, подчеркнул, что Нуланд живет в другом мире. По его мнению, более вероятным выглядит то, что президент России Владимир Путин «станцует на Таймс-сквер» в Нью-Йорке, чем он позволит демилитаризовать Крым и вывести с полуострова войска.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что в случае если США решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трем направлениям. По словам Риттера, подобный вывод можно сделать, исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая в середине февраля заявила, что военные объекты в Крыму являются легитимными целями для Украины.