Скончался полицейский, получивший ранение у здания Конгресса США

https://static.news.ru/photo/4c019966-93eb-11eb-8d0d-96000091f725_660.jpg twitter.com/EdwardLawrence Фото: twitter.com/EdwardLawrence

Водитель автомобиля, сбивший полицейских у здания Конгресса в Вашингтоне, и один из пострадавших правоохранителей скончались. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

Сотрудники полиции Капитолия открыли огонь по подозреваемому. На данный момент установлена смерть подозреваемого, — приводит ТАСС слова Питтман.

Она добавила, что оба раненых полицейских были госпитализированы, один из сотрудников от полученных ранений скончался.

Инцидент произошёл 2 апреля. По данным телекомпании CNN, у водителя с собой был нож. Место происшествия оцеплено, там работает полиция и ФБР. Сейчас вход в Капитолий закрыт. О мотивах нападавшего неизвестно.

Как сообщал NEWS.ru, накануне правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета. Подозрительный предмет был обнаружен в одном из кабинетов офисного здания. По данным агентства, вскоре эвакуация людей была отменена.