Скончался известный по озвучке «Симпсонов» актер The Guardian: актер озвучки из «Симпсонов» и «Гриффинов» Мартин Малл скончался

Фото: SMGZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мартин Малл

Американский актер и комик Мартин Малл, известный благодаря озвучиванию персонажей таких мультсериалов, как «Симпсоны», «Гриффины», «Дикая семейка Торнберри», «Американский папаша!» и других, ушел из жизни, сообщает The Guardian. На момент смерти ему было 80 лет. По словам дочери актера, ведущей и автора комиксов Мэгги Малл, он умер после «доблестной борьбы с продолжительной болезнью».

Он был известен тем, что преуспевал во всех мыслимых творческих дисциплинах, а также тем, что снимался в рекламе Red Roof Inn, — приводит газета слова Мэгги.

Дочь актера добавила, что он никогда не был скучным. Его супруге, друзьям, коллегам по работе, артистам, комикам и музыкантам будет не хватать Малла, отметила Мэгги.

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