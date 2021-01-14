Скончался бывший врач Трампа

https://static.news.ru/photo/ebd01d26-5680-11eb-8293-fa163e074e61_660.jpg Гарольд Борнстайн Фото: Кадр из видео/NBC News/youtube.com

Бывший личный врач действующего президента США Дональда Трампа Гарольд Борнстайн умер на 74-м году жизни.

О кончине медика сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённый источник. Причина смерти не раскрывается. Врач работал в клинике в нью-йоркском районе Манхэттен.

Борнстайн исполнял функции личного медика Трампа с 1980 по 2017 год. Во время избирательной кампании 2016 года врач опубликовал отчёт, в котором говорилось, что у республиканского кандидата нет никаких значимых проблем со здоровьем. Борнстайн тогда заявлял, что Трамп станет «самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим этот пост».

В 2018 году медик признал, что президент сам полностью сочинил отчёт и попросил Борнстайна написать его под диктовку. Врач утверждал, что в феврале 2017 года к нему в офис пришли помощники Трампа и изъяли все документы, касающиеся физических кондиций главы государства.

После того как Борнстайн сообщил СМИ, что выписывал Трампу средства для роста волос, от покраснения кожи и от повышенного холестерина в крови, президент прекратил отношения со своим личным врачом, это произошло в 2017 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейтинг одобрения Трампа рухнул в США до отметки в 34%. Это самый низкий показатель за все четыре года его руководства страной. Результат получен по итогам социологического опроса. 63% респондентов отрицательно относятся к действиям политика, однако среди республиканцев процент одобрения Трампа до сих пор довольной высокий — 75%.