Сколько страны НАТО вкладывают в оборону

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Американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, отказывающиеся выполнять требования по доведению оборонных расходов минимум до 2% ВВП. По его словам, такого же мнения придерживается экс-президент США Дональд Трамп.

Соответствующие обязательства члены Альянса подтвердили еще в 2022 году на саммите в Мадриде. При этом на сегодняшний день их выполняют лишь 11 из 30 стран НАТО. Среди них лидирует Польша, которая вкладывает в оборону 3,9% ВВП. На втором месте идут США (3,49%), и замыкает тройку Греция (3%). Среди тех, кто не выполняет это требование, — Франция и Германия.

Сколько страны НАТО вкладывают в оборону — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru