Склад полыхает неподалеку от аэропорта Нью-Джерси

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Пожар вспыхнул на складе неподалеку от аэропорта в Нью-Джерси, сообщает Washington Post. Раньше в этом здании располагалась фабрика швейных машин Zinger. Пожару присвоили четвертую категорию сложности, в его тушении участвуют по меньшей мере 100 огнеборцев.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Из-за огня обрушились крыши в двух строениях и одна стена. Причина пожара выясняется, по оценке властей, на тушение может уйти несколько дней.

С 1873 года в здании располагалась фабрика Zinger. Во время двух мировых войн ее переоборудовали для производства боеприпасов и деталей для военных самолетов и техники. Но в 1970-х и 1980-х годах швейный бизнес пришел в упадок, и в 1982 году объект закрылся. Позже он был разделен на секции для размещения малого бизнеса. Отмечается, что в августе 2023 года здание было продано за $1 млн.

2 января сообщалось о серии взрывов в центре Нью-Йорка. По данным СМИ, после ЧП на острове Рузвельта пропало электричество, на месте взрывов начался пожар.

Как пояснил генеральный консул РФ Александр Захаров, информация о том, что среди пострадавших в результате ЧП в Нью-Йорке есть россияне, не поступала.