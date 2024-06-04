«Сказано с восторгом»: в США пояснили, зачем ВСУ разрешили удары вглубь РФ Экс-агент MI6 Крук: разрешение ВСУ ударов вглубь РФ не влияет на ход конфликта

Фото: МО Украины

Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не повлияет на ход конфликта, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это всего лишь попытка лишний раз продемонстрировать, что Вашингтон противостоит Москве, а также часть жесткой политики, которую проводят Штаты до президентских выборов в ноябре.

Они, вероятно, четко понимают, что обстрелы через границу, в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта. <...> Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход, — отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Он добавил, что президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения снять запрет на такие действия.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Россия может ответить ударами по странам НАТО в случае атак ВСУ западным оружием по российским территориям. Вооруженные силы РФ могли бы нанести удар по Польше, Румынии или странам Прибалтики, так как именно там находится вооружение, применяемое Украиной, считает аналитик.