Губернатору Нью-Йорка предрекли судьбу изгоя после отставки
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
17:13, 11 августа 2021
Эндрю КуомоФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Скандально известный губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо после ухода с поста не знает, куда ему податься. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.
По данным издания, ширина огласки скандала и сама причина шумихи ставят под сомнение любые вероятные планы политика. Сам губернатор не знает, как ему поступить и куда ему ехать, ведь не найдётся желающих продать ему землю или жильё, зная, какой у них будет сосед.
Ряд округов штата начали собственное расследование в отношении своего начальника. Шериф Олбани Крейг Эппл заявляет, что у Куомо могут быть проблемы, если он появится в округе. Даже друзья не знают, представляет ли он, что делать, есть ли какой-либо план у опального политика.
Я не знаю, знает ли он, — сказал приятель губернатора.
Эндрю Куомо покинет пост губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Помощница политика Бритни Комисо ранее обвинила своего шефа в недопустимом поведении и потребовала его привлечь к ответственности по закону. Вакантное место займёт заместитель губернатора Кэти Хокул.