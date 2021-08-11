Губернатору Нью-Йорка предрекли судьбу изгоя после отставки

Скандально известный губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо после ухода с поста не знает, куда ему податься. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, ширина огласки скандала и сама причина шумихи ставят под сомнение любые вероятные планы политика. Сам губернатор не знает, как ему поступить и куда ему ехать, ведь не найдётся желающих продать ему землю или жильё, зная, какой у них будет сосед.

Ряд округов штата начали собственное расследование в отношении своего начальника. Шериф Олбани Крейг Эппл заявляет, что у Куомо могут быть проблемы, если он появится в округе. Даже друзья не знают, представляет ли он, что делать, есть ли какой-либо план у опального политика.

Я не знаю, знает ли он, — сказал приятель губернатора.

Эндрю Куомо покинет пост губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Помощница политика Бритни Комисо ранее обвинила своего шефа в недопустимом поведении и потребовала его привлечь к ответственности по закону. Вакантное место займёт заместитель губернатора Кэти Хокул.