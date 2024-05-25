Скандальный биржевой трейдер 1980-х Айвен Боски умер в возрасте 87 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США умер биржевой трейдер Айван Боски, который стал прототипом главного героя голливудского фильма «Уолл-стрит», передает CNN. Мужчине, который, как считается, обладал фантастическим чутьем на выгодные акции, было 87 лет.

Он скончался во сне у себя дома в Сан-Диего. По словам дочери трейдера Марианны Боски, он был «преданным и любящим отцом прежде всего» и обладал «прекрасной душой».

Ранее сообщалось, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х годов. В 1992 году ему даже дали премию Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.

Также стало известно, что пропавший без вести американский актер и режиссер Дэниэл Дзирилли признан мертвым. Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. 58-летний Дзирилли исчез 24 апреля, о смерти позднее известила его семья. Он известен как режиссер боевиков «Ускорение», «Безбашенная пуля» и «Время не ждет».

Кроме того, в возрасте 85 лет умер австралийский актер и каскадер Грант Пейдж. Он скончался в результате автомобильной аварии. ДТП произошло в штате Новый Южный Уэльс. Актер ехал на своем автомобиле и не справился с управлением.