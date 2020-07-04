Ситуация по коронавирусу серьёзно ухудшилась в 15 штатах США

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Ситуация с уровнем заражения коронавирусной инфекцией по меньшей мере в 15 штатах Соединённых Штатов значительно осложнилась на этой неделе. Об этом заявил американский медицинский эксперт Санджай Гупта.

По его словам, практически каждый день в стране медики регистрируют около 50 тысяч новых случаев инфицирования. А за последние 24 часа коронавирус выявлен у 57,6 тысячи человек, что стало для США очередным антирекордом.

Соединённые Штаты — это всего лишь 5% населения Земли. Но именно на нас приходится четверть всех случаев заражения и летальных исходов. В некоторых штатах, например, в Техасе и Аризоне, вот-вот закончатся свободные места в больницах, — цитирует телеканал CNN эксперта.

Как писал NEWS.ru, большинство американцев недовольны реагированием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала ABC News совместно с международной исследовательской компанией Ipsos. Исследование показало, что 58% американцев не одобряют действий Трампа, довольны реагированием на ситуацию с коронавирусной инфекцией лишь около 41% опрошенных.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался закрывать границы в стране в случае второй волны коронавируса. Он выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции, сравнив их с тлеющими углями.

Между тем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только через год и американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19. При том что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, — число случаев сейчас растёт в других городах, рассказал доктор.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти США лишь порекомендовали американцем надевать маски во время празднования Дня независимости 4 июля. Однако в Вашингтоне решили во время торжеств бесплатно роздано 300 тысяч медицинских масок.

США являются лидером по числу заражённых коронавирусом в мире. Количество ежедневно выявляемых граждан с COVID-19 вернулось к апрельским показателям. Число заражённых на 4 июля превысило 2,79 миллиона человек.