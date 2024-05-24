Системы РЭБ России снизили эффективность западного оружия WP: Вашингтон встревожен уровнем российских технологий глушения вооружений

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие боеприпасы американского производства со спутниковым наведением не выдерживают конкуренции с российскими технологиями глушения радиоэлектронных сигналов, пишет Washington Post. Киев вынужден был прекратить использование некоторых типов вооружений, после того как показатели их эффективности резко упали. В Пентагоне этим встревожены, но сделать ничего не могут.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Киев поделился этой информацией с Вашингтоном, но не получил ответа. Представители Министерства обороны США отказались комментировать эту информацию. Газета утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с использованием 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur и высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Способность России бороться с высокотехнологичными боеприпасами имеет далеко идущие последствия для Украины и ее западных сторонников. Потенциально, ее опыт могут перенять Китай и Иран. Если раньше американские ракеты Excalibur имели репутацию «один выстрел — одна пораженная цель», то уже полгода они ей не соответствуют.

Вашингтон просто прекратил поставку этих снарядов на Украину, сообщили изданию на условиях анонимности украинские чиновники. Но бомбы JDAM все еще находятся на вооружении Киева, хотя их эффективность также заметно снизилась. Возможности Москвы в этом направлении оказывают на США и НАТО сильное впечатление. Они и раньше беспокоились по поводу эффективности российских систем РЭБ, но сейчас по-настоящему встревожены.

Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на $275 млн, заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства.