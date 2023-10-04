Сирены по всей стране: в США провели проверку систем оповещения при ЧС

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США 4 октября по всей стране сработали сигналы воздушной тревоги, это произошло в 14:20 по Восточному времени (21:20 мск), сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". Причиной стала проверка систем оповещения о чрезвычайной ситуации, ее провели в один день с аналогичной в РФ.

По имеющимся данным, в США подобные мероприятия проводятся один раз в три года. За них отвечает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, это подразделение Министерства внутренней безопасности США.

Во время такой проверки моделируется оповещение, которое будет работать в случае возникновения угрозы национального масштаба. Операторы связи тестируют оборудование в течение 30 минут, при этом на телефоны пользователей приходит лишь одно сообщение. Многие американцы в социальных сетях рассказывают, где их застала проверка. В числе прочих историй фигурирует пресс-конференция в Белом доме.

Ранее МЧС России в ответ на планы США по проверке систем оповещения в один день с РФ опубликовало мем с изображением статуи Свободы и недоумевающими американцами. В российском ведомстве не исключили, что в Соединенных Штатах могут возникнуть сложности при тестировании систем.

Также в МЧС сообщили, что проверка завершена, однако жители в нескольких районах Москвы рассказали, что не слышали сирен. Так, москвичи предположили, что тестирования не было в Бутово, Новогиреево, Гольяново, Перово, Орехово-Борисово Южное и Сокольниках. При этом пассажиры в метро слышали сирены еще накануне, писали СМИ.