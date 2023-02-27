Решение президента России Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало ее сильнее, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в личном блоге на YouTube. По его словам, попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику.

Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие, — сообщил военный.