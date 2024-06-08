Экс-мэр Рио-де-Жанейро подключился к онлайн-заседанию, сидя на унитазе Экс-мэр Рио-де-Жанейро Майя показался без штанов во время онлайн-заседания

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Сезар Майя

В Бразилии бывший мэр Рио-де-Жанейро Сезар Майя случайно подключился к онлайн-заседанию мэрии, сидя на унитазе, сообщает Daily Mail. 78-летний политик в момент понял, что камера ноутбука показывает его коллегам больше, чем положено, и стремительно ее поправил. Другие участники конференции успели заметить, в каком виде перед ними предстал экс-градоначальник.

Лидер сессии Пабло Мелло, едва сдерживая смех, сначала отвел глаза от экрана и отодвинул микрофон, а затем попытался продолжить обсуждение повестки. Он попросил члена совета выключить камеру, на что тот волнительно ответил: «Конечно». В пресс-службе Майи сообщили, что в момент онлайн-заседания мужчина почувствовал себя плохо.

По сообщениям местных СМИ, его изображение исчезло с экранов других советников, поскольку они продолжили работу без него, — отмечает издание.

Ранее в Сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден останавливается перед репортерами и использует спрятанный под штанами памперс. Стоящая рядом в этот момент первая леди США Джилл Байден отошла от супруга на газон. Некоторые, опубликовавшие это видео, задаются вопросом: «Следует ли голосовать за такого кандидата на предстоящих выборах в США?»