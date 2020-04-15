Сидевшая три недели дома американка заразилась коронавирусом

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Жительница США сидела три недели дома, соблюдая жёсткий карантин, но всё равно заразилась COVID-19. Она предположила, что её заразил курьер доставки.

Рейчел Браммерт из штата Северная Каролина беспрекословно соблюдала режим самоизоляции и даже попросила своего мужа пожить в другой комнате. В магазины она не выходила, необходимые продукты и вещи ей доставляли курьеры. Однако спустя три недели у неё появились кашель и одышка, повысилась температура тела. Тест на коронавирус дал положительный результат.

У меня никогда не было ничего подобного раньше. Это не грипп. Это совсем другой монстр, — цитирует New York Post женщину.

Она заявила, что всё это время не вступала в контакты с людьми, однако вспомнила, что забывала надевать перчатки в момент получения посылок, а после не мыла руки. В настоящее время американка проходит лечение и оценивает своё состояние как «удовлетворительное».

Как писал NEWS.ru, норвежский актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», вылечился от коронавируса. Хивью рассказал, что у него не было серьёзных симптомов болезни и сейчас он чувствует себя хорошо. Он проходил лечение вместе со своей женой Гри Молвар. После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у супругов больше нет симптомов болезни.