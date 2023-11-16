Си Цзиньпина обрадовал подарок губернатора Калифорнии Губернатор Калифорнии подарил Си Цзиньпину футболку «Голден Стэйт Уорриорз»

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин, Гэвин Ньюсом

Председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в американский город Сан-Франциско подарили футболку местной баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз», пишет CGTN. Подарок китайскому лидеру преподнес губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на приветственном ужине в преддверии саммита АТЭС.

Буду ли я также великолепен, если надену ее? — отреагировал лидер Китая.

В ответ Ньюсом засмеялся и назвал его MVP (Most Valuable Player — «самый ценный игрок»). Судя по реакции Си Цзиньпина, он остался доволен презентом американской стороны.

В рамках саммита в Сан-Франциско состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР. Длительность беседы составила около двух часов. Лидеры, в частности, пообещали возобновить общение между военными на высоком уровне и договорились о проведении двусторонних переговоров на правительственном уровне об искусственном интеллекте. По завершении двусторонних встреч Байден и Си Цзиньпин продолжили обсуждения за ужином.

Спустя несколько часов после рукопожатия американский лидер назвал Си Цзиньпина диктатором. Свои слова Байден объяснил тем, что китайский председатель «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».