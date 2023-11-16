Си Цзиньпин и Байден договорились возобновить взаимодействие между военными

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Китай и США договорились возобновить высокоуровневое взаимодействие между своими вооруженными силами, подчеркивая основу равенства и уважения, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин согласовали проведение заседаний механизма консультаций по военной безопасности в море.

Главы двух государств договорились <...> возобновить на основе равенства и уважения взаимодействие на высоком уровне между двумя вооруженными силами, рабочие встречи между министерствами обороны Китая и США и заседания механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море, — говорится в заявлении Центрального телевидения Китая по итогам встречи двух лидеров.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям». В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином назвал «честью и удовольствием». Байден пояснил, что даже соперничество нужно организовать ответственно. Тогда оно точно не приведет к негативным последствиям, уверен американский лидер.

Лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям». В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином назвал «честью и удовольствием».