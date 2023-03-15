Швеция и Норвегия поставят Украине танки Leopard и системы ПВО Шеф Пентагона Остин: Швеция и Норвегия поставят Украине 10 танков Leopard и системы ПВО

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что правительство Швеции приняло решение поставить Украине 10 танков Leopard, передает ТАСС. Министр обороны США отметил, что это является важным шагом в направлении оказания помощи Киеву и выполнения «некоторых важных новых обязательств».

Он отметил, что Швеция также предоставит Украине важные компоненты для систем ПВО. Кроме того, Ллойд Остин сообщил, что Норвегия передаст две системы ПВО NASAMS в Украину.

Такие шаги со стороны Швеции и Норвегии будут существенным подспорьем для Украины в текущей ситуации, подчеркнул министр.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что танки Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивали в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.