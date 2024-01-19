Шварценеггер продал в десять раз дороже часы, из-за которых его задержали Шварценеггер продал за €270 тысяч часы, из-за которых его задержали в ФРГ

Фото: Felix rhager/dpa/Global Look Press

Американский актер Арнольд Шварценеггер продал с аукциона за €270 тысяч свои часы, из-за которых его задержали таможенники в Мюнхене, сообщает газета Presse. По данным издания, стартовая цена аксессуара составляла €50 тысяч.

Как пишет газета, благотворительное мероприятие состоялось в четверг, 18 января, неподалеку от австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль. Часы швейцарского бренда Audemars Piguet были изготовлены на заказ специально для артиста. Отмечается, что вырученные от их продажи средства пойдут на финансирование экологических проектов «Климатической инициативы Шварценеггера».

О задержании актера стало известно 17 января. Причиной задержания Шварценеггера в мюнхенской воздушной гавани стала попытка ввоза в страну роскошных часов, которые были незадекларированы. Спустя несколько часов его отпустили, потребовав заплатить €35 тысяч: €26 тысяч за аксессуар от Audemars Piguet, €4 тысяч налога и еще €5 тысяч штрафа.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова не только в виде денег. В вознаграждение за продвижение компании при заключении госконтрактов могли входить также наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей.